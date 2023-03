Am Donnerstag gegen 18 Uhr hat die auf einem Parkplatz in der Weinstraße Süd in Bad Dürkheim den Fahrer eines Peugeot kontrolliert. „Der 37-Jährige saß noch in seinem Wagen und war zu seinem Glück noch nicht losgefahren“, heißt es im Bericht. Denn während der Kontrolle stellten die Polizisten drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf THC. Daher stellten sie den Führerschein des Manns präventiv sicher. Die Fahrzeugschlüssel übergaben sie der Beifahrerin. Da er noch nicht losgefahren war, muss der 37-Jährige hinsichtlich des Drogenkonsums keine Folgen befürchten. Allerdings stellte sich bei der Kontrolle des modifizierten Peugeots heraus, dass er kein Gutachten für die Rad-Felgen-Kombination besaß. Er konnte lediglich ein Teilegutachten für die angebrachten Felgen vorweisen. Gegen ihn laufen deshalb nun Ermittlungen wegen Erlöschen der Betriebserlaubnis. Eine Weiterfahrt mit dem Peugeot verboten ihm die Beamten.