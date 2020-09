Am Montag haben zwei Motorradfahrer der Autobahninspektion Ruchheim und der Polizeiinspektion Bad Dürkheim Motorradfahrer und andere Verkehrsteilnehmer kontrolliert. Schwerpunkt der mobilen Kontrolle zwischen 12 und 17 Uhr war die Überprüfung des motorisierten Zweiradverkehrs und Tuning. Das Ergebnis: fünf Anzeigen, unter anderem wegen Erlöschen der Betriebserlaubnis, Missachtung der roten Ampel und Handy am Steuer. In einem Fall wurde die Weiterfahrt untersagt. Dazu kamen vier Verwarnungen, unter anderem wegen Gurt- und Geschwindigkeitsverstößen. Weil sich Anwohner der Waldstraße in Wachenheim über Lärmbelästigungen durch Motorräder beschwert hatten, machten die Polizisten dort für eine Kontrolle Halt. Bei sehr geringem Motorradverkehr kam es jedoch zu keinen Beanstandungen.