Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der TuS Wachenheim bekommt einen neuen Kunstrasen. Für das Projekt werden Sponsoren gesucht, die sich an den Kosten beteiligen. Mit Profi-Fußballer Philipp Klement konnte ein prominenter Unterstützer gewonnen werden.

Dass der Kunstrasenplatz am Alten Galgen in Wachenheim in die Jahre gekommen ist, ist nicht nur den Club-Verantwortlichen bekannt. Der Platz ist stumpf, weist Löcher auf und es gab schon Schiedsrichter,