Am kommenden Sonntag, 26. März, lockt der Osterglockenmarkt in die Dürkheimer Innenstadt. Dort können Besucher zudem den verkaufsoffenem Sonntag nutzen.

Monika Kauter vom Gewerbeverein freut sich auf das große Angebot der mehr als 90 Stände: Das reicht anderem von französischem Käse über Salami, mediterrane Spezialitäten, gebrannte Mandeln, Eclairs und Honig bis hin zu Olivenöl. Auch Seife, Messer, Blumen oder Kieselsteinbilder können erworben werden. Während die Stände in der Mannheimer Straße, Kurgartenstraße, Weinstraße sowie am Obermarkt, Römerplatz und Stadtplatz ab 11 Uhr öffnen, darf in den Läden ab 13 Uhr eingekauft werden. Das Ende ist für 18 Uhr vorgesehen. Für Kinder werden zusätzlich ein Süßwarenstand, ein Karussell und Motivballons angeboten.

Aufgrund des Markts und des verkaufsoffenen Sonntags werden an diesem Tag Stadtplatz, Leininger Straße, Römerstraße und Weinstraße Süd in Höhe der Hausnummern 1 bis 12 für den Verkehr gesperrt. Die Stadt richtet Umleitungen zum Befahren des Bereichs ein: Verkehrsteilnehmer aus Fahrtrichtung Wachenheim werden über die Hans-Koller-Straße und Gaustraße umgeleitet. Wer Von der Kaiserslauterer Straße/Eichstraße kommt, muss über die Gaustraße, Hans-Koller-Straße, Weinstraße Süd und die Philipp-Fauth-Straße fahren. Von der Mannheimer Straße aus erfolgt die Umleitung über die Philipp-Fauth-Straße, Weinstraße Süd, Hans-Koller-Straße und Gaustraße.