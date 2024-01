FWG und Leistadter Liste haben den Amtsinhaber einstimmig zum gemeinsamen Kandidaten nominiert. Zuvor hatte die Leistadter Liste, in der auch die örtlichen FWG-Mitglieder vertreten sind, die Kandidatenaufstellung für die Ortsbeiratswahl vorgenommen.

„Es gibt keine geeignetere Weise, um die Demokratie zu verteidigen, als sich in bester demokratischer Kultur zu engagieren und für die Gemeinschaft Aufgaben zu übernehmen“, hob Axel Günther hervor. Günther habe die Interessen Leistadts in seiner ersten Amtszeit, in „hervorragender Weise und mit großem Einsatz vertreten“, unterstrich Frank Krick, Geschäftsführer des FWG-Stadtverbandes. Mit Blick auf die Liste stellte Günther fest, dass es erneut gelungen sei, Geschlechterparität zu verwirklichen. Erfreulich sei, dass ein breites Spektrum aus der bürgerlichen Mitte des Ortes versammelt sei. Durchweg handele es sich um Kandidaten, die ihr besonderes Engagement für den Ort bereits bewiesen hätten.

Foto: Axel Günther/Privat

Die Ortsbeiratsliste

Axel G. Günther, Susanne Kerbeck-Klein, Ralph Schlachter, Maren Schow, Siegfried Bethke, Ingrid Domke, Andy Wieja. Ersatzkandidaten: Florian Meier, Brigitte Bethke, Bärbel Hennings, Ulrike Freiermuth.