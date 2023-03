Am Sonntag, 19. März, 11 Uhr, überreicht Freinsheims Stadtbürgermeister Matthias Weber (FWG) im von-Busch-Hof den Hermann-Sinsheimer-Preis an die Autorin und Publizistin Carolin Emcke. Am Abend vor der Preisverleihung, am Samstag, 18. März, um 19.30 Uhr, stellt sich die Preisträgerin mit ihrem Programm „Was ist ein Mensch?“ vor.

Emcke, unter anderem ausgezeichnet mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels, liest Texte aus ihren viel beachteten Büchern wie „Gegen den Hass“, „Ja heißt Ja und…“ und „Weil es sagbar ist“ vor. Dazwischen erzählt sie, warum ihr die Texte wichtig sind und wofür sie stehen.

Emckes Arbeit ist ein „Plädoyer für das Erzählen trotz alledem“. 15 Jahre war sie als Journalistin für den „Spiegel“ und „Die Zeit“ an den Kriegsschauplätzen der Welt und berichtete von Erlebnissen der Opfer von Terror und Gewalt.

Karten für die Vorabendveranstaltung sind noch erhältlich. Sie kosten 15 Euro pro Person. Sie sind online über www.vbh-konzertant.de reservierbar. Der Kartenpreis wird online abgerechnet. Wer keine Möglichkeit zur Online-Reservierung hat, kann im Freinsheimer i-Punkt (historisches Rathaus) Karten mit EC-Karte bezahlen.