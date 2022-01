Nach einem Unfall am Freitagnachmittag am Stadion in der Trift waren beide beteiligten Autos nicht mehr fahrbereit. Wie die Polizei mitteilte, war gegen 15 Uhr eine 19-jährige VW-Fahrerin aus der Verbandsgemeinde Freinsheim auf der Straße Am Stadion unterwegs und übersah an der Kreuzung Jahnstraße/Am Stadion die von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte 23-jährige Peugeot-Fahrerin aus Bad Dürkheim. Beide Autos wurden abgeschleppt. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 9000 Euro.