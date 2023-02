Alljährlich an Valentinstag wird´s sanft in der Rock-Kneipe „Adler“ in Weisenheim am Sand. Und das ausgerechnet von einem, den man den Rest des Jahres eigentlich nur als „Rampensau vor dem Herrn“ kennt.

Aber an dem Tag wird die softe Seite rausgeholt: Seit über einem Jahrzehnt singt Willi Brausch, Liedermacher aus Frankenthal, immer pünktlich am 14. Februar auf Einladung des musikbegeisterten „Adler“-Wirts Peter Nastoll Liebeslieder oder „Love Songs“, denn schließlich heißt die Reihe ursprünglich: „Willi sings love songs“. Macht er dieses Jahr nach der Corona-Zwangspause glücklicherweise auch wieder, und wer schon mal dort war, weiß, dass die Lieder, die von Brausch für diesen Abend speziell ausgewählt wurden, durchaus den Anspruch haben, etwas außergewöhnlicher als das gängige Kuschel-Rock-Charts-Futter zu sein.

Blacky P. Schwarz als Mitmusiker

Oft wird er dabei von den verschiedensten Kolleginnen und Kollegen aus seinem musikalischen Umfeld oder von Aktiven des 1. Frankenthaler Männerchor 03 – dessen Gründer und Vorstand der Musiker ist – begleitet. Nicht selten stehen diese dann zum ersten Mal neben ihm auf der „Adler“-Bühne. Auch in diesem Jahr hat sich Brausch mit Blacky P. Schwarz am Piano und Gesang eine Koryphäe geholt. Seit 1979 auf den Bühnen der Region, hat er unter anderem schon „Brosis“, die „No Angels“, Götz von Sydow, „The Hooters“ unterstützt und ist vor allem durch sein Zusammenspiel mit Stefan Ullmann bei der Formation „US & Band“ im Rhein-Neckar-Raum in Erscheinung getreten. Zusammen werden Brausch und Schwarz Lieder von John Fullbright, Nick Cave, Bruce Springsteen und David Gray zu Gehör bringen und auch den ein oder anderen Song aus Willi Bauschs Album „Bunde Hunde“.

Termin

Das Valentinsevent beginnt am Dienstag, 14. Februar, um 20 Uhr im „Adler“, Laumersheimer Straße 25, in Weisenheim am Sand. Karten direkt im Lokal oder unter peter@adler-weisenheim.de.