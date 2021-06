Was ist denn in dieser Gruppe F los? Da sorgt gleich am ersten Spieltag Portugals Cristiano Ronaldo für fünf Rekorde in einem einzigen Spiel gegen Ungarn. (Einer davon: Er ist jetzt der beste Torschütze der EM-Geschichte.) Und die deutsche Mannschaft? Die sorgte bei der Partie gegen Weltmeister Frankreich für zwei Premieren: Erste Niederlage bei einem Auftaktspiel und erstes Eigentor bei einer Europameisterschaft. Kürzer ausgedrückt: Der Elefant hatte recht. Das Orakel aus dem Hamburger Tierpark Hagenbeck hatte vor dem Spiel ganz klar Frankreich vorne gesehen. Unsere EM-Tipper hingegen nicht. Lediglich ein Team hat einen Sieg Frankreichs vorhergesagt. Das war vielleicht nicht optimistisch, aber immerhin erfolgreich. Mit einem Punkt für die richtige Tendenz rückt Team Gedira souverän an die Tabellenspitze wie einst der Fast-Namensvetter mit Real Madrid. Es sind allerdings erst wenige Punkte verteilt: Beim Tippspiel und bei der EM ist noch alles offen.

Bei der Partie Niederlande gegen Österreich sehen unsere Tipper die Holländer vorne. Mal sehen, ob es nicht wieder eine Überraschung gibt. Immerhin: Um Wundertüte und Mütterbeleidiger Marko Arnautovic wird es ruhig bleiben. Der Österreicher darf wegen einer unmöglichen Bemerkung nicht mitspielen.