Wenn sich Ende Juni ein letztes Mal in versierter Floristen-Hand Rosen in einen duftigen Sommerstrauß verwandeln, wird die Dürkheimer Innenstadt um eines ihrer Herzstücke ärmer werden. Mit der Schließung des Blumenhauses Leckron geht nach 65 Jahren eine Ära zu Ende, verliert der Stadtplatz eine vielen Dürkheimern so vertraute Adresse.

Leicht gefallen ist Andrea Leckron-Gress die Entscheidung nicht, sich nach 25 Jahren an der Spitze des doch fordernden Familienbetriebs Freizeit und Spontaneität einen Lebensraum