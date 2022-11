Neun Solisten des ukrainischen Nationalchors Veryovka kommen für drei Benefizkonzerte aus Kiew in die Pfalz. Unter der Leitung des Dirigenten Professor Zenyk Korinets treten die Künstler am Dienstag, 29. November, 20 Uhr, in der Sektkellerei Schloss Wachenheim und am Donnerstag, 1. Dezember, 20 Uhr, in der Ludwigskirche in Bad Dürkheim auf. Die Gruppe kommt schon seit vielen Jahren zu diesen Benefizkonzerten in die Region. Die Einnahmen dienen immer dazu, das Behindertenzentrum Dzherelo in Lwiw (Lemberg) zu unterhalten. Die Künstler singen ohne Gage. Der Eintritt zu den Konzerten ist frei, Spenden gehen direkt an Dzherelo. Auf dem Programm stehen ukrainische Weihnachtslieder, byzantinische Kirchengesänge und ukrainische Volksweisen. Ein drittes Konzert am 30. November bei der Heim’schen Sektkellerei in Neustadt ist bereits komplett ausgebucht. „Die Künstler unternehmen den beschwerlichen Landweg von Kiew zu uns eigens für diese Konzerte“, berichtet der Dürkheimer Augenarzt Michael Zaczkiewicz, der mit dem Freundeskreis Nadija seit Jahrzehnten Spenden für Dzherelo sammelt.