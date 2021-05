Linden gehören zu den Bäumen, die uns ihre kulturelle und symbolische Bedeutung anschaulich zeigen. An historischen Orten wie Limburg und Hardenburg stehen sie fest verwurzelt.

Bekannt als Baum der Liebe, trägt die Linde spitz zulaufende Herzblätter an ihren Zweigen. Auch kann eine alte Lindenkrone mit ihren abwärts geneigten Seitenästen der Form eines umgekehrten Herzens ähneln.

Da verwundert es nicht, dass der Mensch zu dieser Baumart eine besondere Beziehung pflegt. „Sieh dieses Lindenblatt! Du wirst es / Wie ein Herz gestaltet finden, / Darum sitzen die Verliebten / Auch am liebsten unter Linden“, schrieb einst der Dichter Heinrich Heine.

Jahr für Jahr erinnern die Bäume daran, dass sie auch in hiesigen Dörfern, Burgen und Klöstern eine wichtige Stellung innehatten. Die Linde war der Hausbaum schlechthin.

Nahe bei geschichtsträchtigen Orten wie der Hardenburg stehen bis heute Lindenbäume. Auf dem Plateau der Klosterruine Limburg reihen sich Sommer- und Winterlinden aneinander. Unterscheiden kann man sie an der Größe ihres Laubs, denn Winterlinden haben kleinere Blätter.

Die Dorflinde war einst ein Ort der Begegnung

In alten Liedern und Bräuchen zeigt sich, wie sehr die Linde mit Frieden, Geborgenheit, Liebe und geselliger Eintracht verbunden wird. Einst war die Dorflinde Treffpunkt und Ort der Begegnung. Aber auch Gericht wurde unter ihrer ausladenden Krone gehalten. So soll sich auf dem sogenannten Lindenplatz bei der Hardenburg einst eine Gerichtsstätte unter einer großen Linde befunden haben.

„So manche Stund’ gesessen wohl in froher Rund“

Der Name Linde stammt nach einer Deutung von „lind“ für weiches Holz ab. Noch heute steht das Wort „lind“ für „mild“ und „lindern“ bedeutet Wohltat und Erleichterung. Berühmt für seine wertvollen Eigenschaften wurde Lindenholz durch die Schnitzkunst. Im Mittelalter haben Bildhauer bedeutende Werke aus Lignum sacrum (lateinisch für Heiligenholz) geschaffen.

Das germanische Wort „linda“ für Band bezieht sich indessen auf die Verwendung im täglichen Leben. Aus faserigem Lindenbast hat man Seile, Körbe und Matten gebunden oder geflochten. Der Bast ist die dünne, lebende Schicht der inneren Rinde, durch die von den Blättern produzierte Nährstoffe fließen.

Herbstlich verfärbt, leuchten die Lindenblätter jetzt noch für kurze Zeit, bevor sie zu Boden fallen. Mancher mag wegen ihrer Form besonders an den Aspekt der Gemeinschaft denken. Dass man früher gern unter Linden zusammenfand, davon berichtet ein altes Volkslied mit den Zeilen: „Da haben wir so manche Stund'/ gesessen wohl in froher Rund'/ und taten singen ...“.

Aktuell sind Möglichkeiten der Geselligkeit erneut stark eingeschränkt. Umso wichtiger bleiben Werte wie Geborgenheit und Verbundenheit, für die seit Jahrhunderten der Lindenbaum steht.

Die Serie