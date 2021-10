Weil sie unter Drogeneinfluss Auto gefahren ist, ist eine 45-Jährige am späten Samstagabend von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden. Die Autofahrerin aus Neuhofen war laut Polizei aufgefallen, weil sie eine Tankstelle in der Dürkheimer Weinstraße Nord torkelnd betreten hatte. Die Beamten stellten vor Ort „drogentypische Ausfallerscheinungen“ fest, ein Test verlief positiv, eine Blutprobe folgte. Die Frau erwarten nun verschiedene Strafanzeigen, ihr Führerschein wurde sichergestellt. Weil ein 33-Jähriger den Einsatz an der Tankstelle erheblich störte, hat die Polizei ihm einen Platzverweis ausgesprochen. Dagegen wehrte sich der Mann, bis hm gedroht wurde, ihn in Gewahrsam zu nehmen und ihn zur Kasse zu bitten.