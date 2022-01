Er hatte 2,07 Promille im Blut: Polizisten haben am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr einen Autofahrer erwischt, der unter Alkoholeinfluss in der Bahnhofstraße unterwegs war. Der 58-Jährige war einer Streifenwagenbesatzung aufgefallen, weil er Schlangenlinien fuhr und seinen Wagen teilweise auf die Gegenbahn lenkte. Trotz eingeschalteten Blaulichts reagierte der Peugeot-Fahrer zunächst nicht auf die Anhaltezeichen der Polizisten. Erst als die Streifenwagenbesatzung seinen Wagen überholte, hielt er an einem Feldweg. Da die Beamten bei der Kontrolle Atemalkoholgeruch feststellten, baten sie den Mann zum Test. Gegen ihn wird nun wegen Führen eines Kraftfahrzeuges unter Alkoholeinwirkung ermittelt, der Führerschein wurde sichergestellt.