15.000 Euro: Mit dieser Gesamtsumme unterstützt die Lions-Hilfe Bad Dürkheim im ersten Halbjahr 2023 mehrere Projekte. Darüber haben die Mitglieder des Lions-Clubs in erster Versammlung dieses Jahr abgestimmt.

Fast die Hälfte der finanziellen Hilfe kommt der Dürkheimer Tafel zugute: Wie schon in den Vorjahren übernimmt der Lions-Club für sie die Miete einschließlich der Nebenkosten für ein weiteres Jahr wieder komplett. Dafür wendet er 7200 Euro auf.

Mit 3000 Euro gewährleisten die Lions erneut den Fortbestand der durch die Musikschule betreuten Bläserklasse an der Pestalozzischule für weitere zwei Jahre. Mehrmals im Jahr beweisen dem Club zufolge die Schüler und Schülerinnen ihr Können auch außerhalb des Klassenraums, sei es beim Musikschulfest, dem Salinenfest oder bei der Verabschiedung der Viertklässler. Darüber hinaus würden durch das gemeinsame Musizieren der Zusammenhalt sowie das Lern- und Sozialverhalten der Kinder gestärkt, was sich auch in anderen Fächern und im Alltag bemerkbar mache und durch verschiedene Studien bestätigt werde. Auch das Bad Dürkheimer Frauenhaus wird regelmäßig durch die Lions unterstützt. Dieses Mal stellen sie 750 Euro bereit für die von den Betreuenden ausgewählten Spielgeräte, die dringend für die Kinder der hilfesuchenden Frauen gebraucht werden.

Zurzeit arbeitet eine Verwandte aus den Reihen der Dürkheimer Lions bei dem Hilfsprojekt „MusaweNkosi“ in Südafrika. Sie berichte, wie junge Menschen, darunter viele Waisen, Hungernde und Opfer von Gewalttaten sowie von Geburt an HIV-Infizierte psychisch und physisch betreut und auf ein geregeltes selbstständiges Leben vorbereitet werden. Neben der Unterkunft und einer schulischen Ausbildung erhielten die Hilfsbedürftigen vielfältige Unterstützung auch durch berufsorientierte handwerkliche und organisatorische Ausbildung. Damit werde die Basis geschaffen, um sie in ein nicht von Ausbeutung geprägtes Berufsleben einzugliedern oder zur Gründung eines eigenen Unternehmens zu befähigen. Da der Bedarf an finanzieller Hilfe für den Fortbestand dieses vielseitigen Hilfsprojekts groß ist, haben die Lions hierfür 4000 Euro zur Verfügung gestellt, die durch direkten finanziellen Transfer und unmittelbare Kontrolle vor Ort zu 100 Prozent an der richtigen Stelle ankommen und eingesetzt werden, betont der Lions-Club.