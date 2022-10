Nachdem der Lions-Club Bad Dürkheim im März verschiedene Projekte mit 40.000 Euro unterstützt hat, stellt er nun weitere 20.000 Euro bereit. Das haben die Mitglieder in ihrer jüngsten Versammlung beschlossen.

Helfen möchte er diesmal vor allem örtlichen Grund- und Förderschulen sowie Kitas. So bekommen die Valentin-Ostertag-, Pestalozzi- und Salierschule insgesamt 6000 Euro für das Unterrichtsprogramm „Klasse 2000“, das die Gesundheit fördern sowie Sucht und Gewalt vorbeugen soll. Ein großer Bedarf an finanzieller Unterstützung wird mit 4000 Euro für die individuelle Förderung der Kinder der Limburgschule abgedeckt.

Die Pestalozzischule in Kooperation mit der Musikschule erhalte 3000 Euro für das Weiterführen der Bläserklasse. Ein zweites Musikprojekt ist ein mit 1000 Euro realisierbarer Trommelworkshop in der Siegmund-Crämer-Schule. Im Haus für Kinder übernehmen die Lions 1000 Euro für spezielle Lernspiele in Form von Spielsets ebenso wie 750 Euro für individualisierte Sprachförderung des Evangelischen Kindergartens im Mehrgenerationenhaus. Die Dürkheimer Tafel erhält 1800 Euro, die im Mannheim arbeitende Beratungsstelle „Amalie“ 1700 Euro.