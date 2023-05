Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der in Bad Dürkheim lebende Fußballer Lennart Thum, der in der Jugend unter anderem für Rot-Weiss Seebach spielte, hat in seiner ersten Saison bei den Erwachsenen prima eingeschlagen. Beim Oberligisten FC Arminia Ludwigshafen zählt er zu den prägenden Figuren des Teams und ist längst Leistungsträger. Seine Vergangenheit ist aber immer noch ein Thema.

Herr Thum, Ihre Zeit als Schüler an der Integrierten Gesamtschule Ludwigshafen-Oggersheim neigt sich dem Ende zu. Wie ist der aktuelle Stand?

Bald beginnen die schriftlichen