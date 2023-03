Ein weißes Leichtkraftrad hat ein Fußgänger in der Isenach im Kurpark in Bad Dürkheim gefunden. Er informierte am Samstagmorgen die Polizei, die das Leichtkraftrad mit einem Kran aus der Isenach herausholen ließ. Die sich im Urlaub befindliche Halterin des Leichtkraftrades wurde telefonisch über den Verbleib ihres Fahrzeuges informiert. Die Polizei in Bad Dürkheim ermittelt nun „wegen des Verdachtes des unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeuges“.

Wer Angaben zu dem Geschehen machen oder mögliche Hinweise zur Identifizierung des verantwortlichen Fahrers geben kann, wird gebeten, sich telefonisch unter der 06322-9630 oder per E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim zu melden.