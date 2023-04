„Bei uns haben schon beim Einrichten so viele interessierte Leute reingeschaut“, freut sich das Ehepaar Ria und Matthias Mehl auf die Eröffnung ihres Geschäfts „Leder-Style-Accessoires“. Betreiber von Herrenmodegeschäften beispielsweise hätten speziell nach Lederartikeln für deren Kunden nachgefragt, berichtet Ria Mehl.

Inzwischen sei die komplette Ware eingetroffen. Matthias Mehl hat die Beleuchtung auf sparsamere LED-Leuchten umgestellt. Aktiv im Lederwarenverkauf ist das Ehepaar Mehl schon seit drei Jahren, es hat einen Online-Handel auf die Beine gestellt und ist auch auf der Plattform „Bagmondo“ vertreten.

Der seit längerer Zeit leer stehende Laden in der Weinstraße Süd habe sich dem in Bad Dürkheim lebenden Ehepaar als gute Gelegenheit angeboten: „Wir freuen uns auf den direkten Kontakt mit den Leuten.“ Am Dienstag, 2. Mai, 10 Uhr, warten die Mehls mit einem Sektempfang auf die ersten Kunden.