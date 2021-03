Ab sofort bietet der Laufclub Bad Dürkheim wieder seinen Lauftreff an, auch die Nordic-Walking-Gruppe ist wieder unterwegs. Denn: Sport im Freien ist wieder gestattet – in kleinen Gruppen bis zu zehn Personen plus Trainer und unter Einhaltung des Abstandsgebots.

Treffpunkt zum Lauftreff ist dienstags und donnerstags um 18 Uhr an der Salierhalle. Ebenfalls an der Salierhalle treffen sich die Teilnehmer für das Nordic Walking jeden Mittwoch um 18 Uhr. Beide Sportangebote sind offen für jeden, eine Vereinsmitgliedschaft ist nicht erforderlich.