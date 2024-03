Der Kreuzweg als eine spirituelle Wanderung durch die Weinberge führt am Karfreitag Gläubige erstmals von Erpolzheim nach Herxheim am Berg.

Wie schon in den vergangenen Jahren wollen die protestantischen Kirchengemeinden in Kallstadt, Erpolzheim, Herxheim, Bobenheim und Weisenheim am Berg den überlieferten Weg Jesu nacherleben. Die Strecke verläuft rund sechs Kilometer über Achtzehnmorgen, Schwarzes Kreuz, Hahnen, Oschelskopf und Herxheimer Himmelreich zum dortigen Schlossgarten. Sieben Stationen laden zum Innehalten ein, teilt Pfarrer Oliver Herzog mit. Und ergänzt: „Neu gewählt sind auch die biblischen Impulse aus dem Kreuzweg Jesu, der gerade dieses Jahr mit den schrecklichen Ereignissen der vergangenen Monate auf herausfordernde Weise zum Nachdenken über die Gegenwart bringt.“

Beginn ist um 11 Uhr in der Erpolzheimer Kirche mit einer Gottesdienstfeier, die vom Kirchenchor unter der Leitung von Wolfgang Werner gestaltet wird. Die Kinder aus dem Kindergottesdienst haben den Osterweg Jesu in der Kirche aufgebaut. Im Anschluss an die Feier startet der Kreuzweg. Abschluss ist in der Herxheimer Kirche. Danach bietet das Herxheimer Presbyterium eine Stärkung an. Um 15.30 Uhr gibt es mit der Firma Richter-Reisen ebenso kostenfrei die Möglichkeit eines Rücktransfers. Die Wanderung findet bei jedem Wetter statt.

Reise in den biblischen Garten

Am Gründonnerstag wird zuvor das Osterfest in der Bobenheimer Kirche eröffnet: Sie ist von 19 bis 21 Uhr offen für den Besuch und soll – dicht geschmückt mit Olivenbäumen und dem Schein Hunderter Kerzenlichter – in den biblischen Garten Gethsemane entführen. Die erste Stunde bietet die Möglichkeit zur Mitfeier des letzten Abendmahls Jesu, die zweite Stunde Musik aus Taizé, Meditation und auch Möglichkeit zur Segnung. Das Gotteshaus kann bei dieser „Nachtkirche stop and go“ zu den einzelnen Programmpunkten besucht und wieder verlassen werden.

Am Ostersonntag startet in der Frühe die Feier dieses Jahr nicht im Herxheimer Schlossgarten, sondern im Weisenheimer Kirchgarten hinter der Protestantischen Kirche in der Kirchgasse. Von dort bietet sich ein weiter Blick über die Rheinebene. Ab 6.30 Uhr brennt das Osterfeuer. Um 7 Uhr beginnt dann dort zum Sonnenaufgang die Ostermette mit Entzünden der angebotenen Osterkerzen. Eigene Kerzen dürfen gerne mitgebracht werden. Die Feier wird begleitet vom Posaunenchor und setzt sich fort in der Kirche. Im Anschluss geht es ins Gemeindehaus zum Osterfrühstück.

Den Abschluss der Feierlichkeiten bildet dann am Ostermontag in der Kallstadter Kirche der Festgottesdienst um 10.30 Uhr. Alle Veranstaltungen werden von Pfarrer Herzog mit Ehrenamtlichen geleitet.