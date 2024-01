Die K2 zwischen Freinsheim und Dackenheim bleibt bis Montag gesperrt. Das hat Daniel Mischon, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Bad Dürkheim am Donnerstagnachmittag, mitgeteilt. Die Straße war am Mittwochvormittag auf Anordnung des Landesbetriebs Mobilität (LBM) gesperrt worden, nachdem sich dort auf glatter Fahrbahn zwei Unfälle ereignet hatten. Zudem hatten sich mehrere Fahrzeuge quer zur Fahrbahn gedreht und konnten die Steigung in Richtung Dackenheim wegen der Glätte nicht bewältigen. Derzeit ließen die Witterungsverhältnisse es nicht zu, die Straße freizugeben, so die Einschätzung der Behörden. Ursprünglich hätte die Route zwischen dem Kreisel in Freinsheim und dem Dackenheimer Ortseingang am Donnerstagvormittag wieder freigegeben werden sollen.