Der Kräutermarkt in Wachenheim findet dieses Jahr am Sonntag, 5. Mai, statt. Das hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Der Termin werde nun wie jedes Jahr der Verbandsgemeinde mitgeteilt, damit sie ihn in ihren Kalender für Marktveranstaltungen aufnimmt, sagte Stadtbürgermeister Torsten Bechtel (CDU).