Am Gründonnerstag hat die Stadt Bad Dürkheim die Kneippbeckensaison eingeläutet. Wer angesichts der eher noch frischen Frühlingstemperaturen mutig genug ist: Das Becken an den Salinen ist nach Angaben der Stadt am Montag und Freitag von 11 bis 20 Uhr in Betrieb, am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Samstag und Sonntag von 9 bis 20 Uhr. Das neue Kneippbecken im Kurpark ist im vergangenen Frühjahr eröffnet worden. Es fasst etwa acht Kubikmeter Wasser. Einmal am Tag erneuert sich das 16 Grad kühle Wasser durch den Nachlauf selbst. Das Innere des Beckens wird von zwei Frauenfiguren dominiert: Lukulla und Sirona wurden von der Künstlerin Tanja Lebski gestaltet und mit bunten Mosaiksteinen versehen.