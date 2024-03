„Keine Angst vor der Angst“ lautet der Titel eines gemeinsamen Themenabends des Vereins für Familienförderung und des gemeindepädagogischen Diensts am Mittwoch, 6. März, 19 Uhr, im Mehrgenerationenhaus. Der Abend mit der systemischen Familientherapeutin Nadine Rein richtet sich an Eltern, aber auch an sonstige Interessierte. Rein geht unter anderem der Frage nach, wie Eltern durch ihre Haltung die Ängste ihrer Kinder ungewollt verstärken oder abschwächen können. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos und Anmeldung unter: https://www.famfoe-duew.de/project/familie-in-aktion oder direkt über die Geschäftsstelle.