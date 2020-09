Wegen Verkehrsgefährdung sucht die Polizei den Fahrer eines weißen Kastenwagens. Dieser musste am Mittwochmorgen kurz vor 10 Uhr auf der B271 von Kirchheim in Richtung Herxheim am Berg einen Überholvorgang abbrechen. In Höhe von Dackenheim musste der Fahrer aufgrund des entgegenkommenden Verkehrs stark abbremsen und scherte unmittelbar vor dem Auto einer 58-Jährigen ein. Diese konnte einen Zusammenstoß mit dem Kastenwagen nur durch eine Vollbremsung verhindern. Zeugen können sich unter Telefon 06322-963-0 oder per Mail unter pibadduerkheim@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim in Verbindung setzen.