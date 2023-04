Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der täglich frisch vor Ort gemahlene und aufgebrühte Kaffee im Büro ist sein Geschäft: Christian Brills Kaffeekomplettservice für Unternehmen mit Sitz in Weisenheim am Berg ist über die Jahre stets gewachsen. Jetzt investiert das Unternehmen in eine neue Halle – und geht dabei ungewöhnliche Wege.

„Wir bauen gerade eine neue Halle am Standort im Nußbaum“, berichtet Christian Brill. Schon vor über 20 Jahren hat der Wirtschaftsingenieur das Potenzial geahnt,