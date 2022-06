Am Dienstag, 7. Juni, sperrt der Landesbetrieb Mobilität die K16 von Wachenheim nach Lindenberg zwischen dem Ortsausgang Wachenheim und dem Parkplatz nördlich des Kurpfalz-Parks voll. Laut Landesbetrieb werden zwischen 11 Uhr und 12 Uhr zwei Bäume mit größerem Gerät aus dem Weiher am Ortsausgang geborgen. Eine Umfahrung der Stelle ist über Deidesheim und Neustadt an der Weinstraße möglich. Die Zufahrt zu den westlich des Weihers gelegenen Anliegergrundstücken entlang der Kreisstraße ist nur von Süden aus Richtung Lindenberg möglich.