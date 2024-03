Seit November wird die Kreisstraße 16 zwischen Wachenheim und Rotsteig für voraussichtlich 2,5 Millionen Euro saniert. Anlass ist der schlechte Zustand der Straße auf dieser rund sechs Kilometer langen Strecke. Die Sanierung erfolgt in drei Abschnitten, währenddessen ist der jeweilige Teil für den Verkehr voll gesperrt. Nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität (LBM) verzögern sich die Arbeiten im ersten Bauabschnitt, der vom Ortsausgang Wachenheim bis in Höhe des Campingplatzes Burgtal reicht. Als Grund nennt die Behörde Probleme mit dem Untergrund im Bereich einer Böschungssanierung. Bis Ende März, noch vor Osten, soll dieser Abschnitt nun aber fertig werden. An der Gesamtbauzeit ändere sich hierdurch jedoch nichts, sie betrage weiter circa acht Monate, erklärt der LBM.