Auf „Kaptan Döner“ folgt „La Casetta“: Nachdem Ende 2021 der Kebab-Laden in Bad Dürkheim geschlossen wurde, wird nun ein Grill- und Burger-Imbiss in der Weinstraße Nord aufmachen.

Aissa Jihad (28), der von allen Jonny gerufen wird, will das kulinarische Angebot in der Kurstadt erweitern. „Ich habe mir überlegt, dass Bad Dürkheim noch einen Burger-Laden gebrauchen kann, da gibt es ja eigentlich nur McDonald’s“, berichtet Jihad. Er verkauft in der Weinstraße Nord Burger, Fisch und Fleisch vom Grill sowie Baguettes, Salat, Vorspeisen und Desserts. Die Speisen werden teilweise auch in vegetarischen Varianten angeboten und nach Hause geliefert – sie können aber auch vor Ort verzehrt werden. Im Sommer sollen zusätzlich zwei Tische vor dem Lokal platziert werden. Wer die Lieferung völlig kontaktlos wünscht, kann Bestellung und Bezahlung über die „La Casetta-Bestell-App“ abwickeln.

Aissa Jihad, der als Sohn eines Tunesiers und einer Italienerin in Italien aufgewachsen ist, hat dort eine Ausbildung zum Koch absolviert. Im März 2017 ist er nach Deutschland gekommen und hat im „La Casetta“, einem Pizza-Heimservice in Wachenheim, gearbeitet. Im Januar 2019 wurde er dort sein eigener Chef.

14 Mitarbeiter an zwei Standorten

Für die Renovierung und die Einrichtung seines zweiten Standbeines in Dürkheim hat Jihad etwa 30.000 Euro in die Hand genommen. Der Jungunternehmer legt nach eigenen Angaben viel Wert darauf, seine Produkte nur mit frischen Zutaten aus der Region zuzubereiten. An beiden Standorten sind 14 Mitarbeiter beschäftigt, auch seine zwei Brüder unterstützen ihn.

Öffnungszeiten

Der Imbiss ist von 12 bis 21.30 Uhr geöffnet, dienstags bleibt das Geschäft geschlossen.