Die ausgiebigen Pfingstferien und die deswegen auf eine Woche reduzierte Schulauszeit Ende März sind schuld, dass der Jazzworkshop des Kulturvereins Freinsheim dieses Jahr schon in der Woche vor Ostern über die Bühne geht. Dabei handelt es sich sogar um eine Jubiläumsausgabe, denn es ist der 25. seiner Art.

Der Workshop findet nun also in von Samstag, 23. März, bis Dienstag, 26. März, an acht verschiedenen Spielorten in der Freinsheimer Altstadt statt, zwischen denen die Teilnehmer umherwandeln mit ihren Instrumenten, um die Räume aufzusuchen, in denen der Unterricht stattfindet oder ihre Combo spielt – und um gemeinsam zu lernen, zu üben, neue Leute kennenzulernen und alte Freundschaften zu vertiefen. Es gebe damit sogar noch eine Spielstätte mehr als üblich, „da wir wegen des großen Andrangs auch diesmal Steffen Weber als zweiten Saxophondozenten engagiert haben“, erklärt Susanne Gierlich, die Vorsitzende des Kulturvereins.

Traditioneller Höhepunkt des Jazzreigens im Mittelalter-Ambiente ist wieder das Dozentenkonzert, das am Montag, 25. März, um 20 Uhr im Von-Busch-Hof stattfindet. Mitwirkende sind Christian Eckert (Gitarre), Nicole Metzger (Gesang), Ralph „Mosch“ Himmler (Trompete), Helmut Engelhardt und Steffen Weber (Saxophone), Anke Helfrich (Piano), Dirik Schilgen (Schlagzeug) und Johannes Schaedlich (Bass), allesamt klangvolle Namen der regionalen Jazzszene. Karten (20/14 Euro) unter www.kulturverein-freinsheim.de oder im i-Punkt Freinsheim (06353 989294). Spannung verspricht auch das Abschlusskonzert der Teilnehmer am Dienstag, 26. März, ab 20 Uhr ebenfalls im Busch-Hof. Der Eintritt ist hier frei. 2024 soll der Kurs dann wieder nach Ostern beginnen.