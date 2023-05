Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit dem Pfalzduell zwischen der SG TV Bad Dürkheim/ BI Speyer II und dem TV Bad Bergzabern steigt am Sonntag (16 Uhr) in der Dürkheimer TVD-Halle ein Höhepunkt. Die Trainer Nils Uhrig (SG) und Florian Hatt sprechen über den Saisonverlauf und die Brisanz des Derbys.

Herr Uhrig, das Spiel findet nicht wie üblich am Samstag, sondern erst am Sonntag statt. Warum?

Uhrig: Die Jungs sind auch in der zweiten Liga aktiv und sollen nur ein