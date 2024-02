Der Beirat für Migration und Integration des Landkreises leiht fünf Exemplare des Brettspiels „Leben in Deutschland – spielend integrieren“ aus. Das Spiel für zwei bis sechs Spieler ab 15 Jahren oder entsprechend viele Gruppen soll zur Integration beitragen. Die Mitspieler würfeln und rücken Figuren auf einem Deutschland zeigenden Spielplan vor. Ziel ist es, Berlin zu erreichen. Wichtiger seien die Inhalte des Spiels, sagt Andrea Scheuermann, Vorsitzende des Beirats. Es gibt 300 Karten mit Fragen und Antworten in deutscher und arabischer Sprache. Bei den Fragen geht es etwa um angemessenes Verhalten, Informationen und Grundrechte. Die Themenbereiche sind Demokratie, Geografie, Kunst, Kultur, Umgangsformen, Rechte und Pflichten. Das Spiel kostet 39,90 Euro. „Spielen verbindet Kulturen und Länder. Wenn wir wollen, dass Menschen sich integrieren, ist es wichtig, dass sie Regeln kennen und verstehen“, so Scheuermann. Die Informationen gebe es auch in digitaler Form, „aber sie spielerisch zu lernen ist schöner als am PC“, so Scheuermann.

Informationen

Zu dem Spiel unter www.lid-integration.de. Spiele des Beirats können unter E-Mail scheuermann.k.a@gmail.com ausgeliehen werden.