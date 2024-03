Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sie soll am Beginn einer Grünzone an der Plauser Straße aufgestellt werden. Ein eigens gegründeter Arbeitskreis hatte das Objekt der Künstlerin Stefanie Welk ausgewählt. Der Weisenheimer Rat stimmte dem Vorschlag am Mittwoch zu.

Gerd Hauser, der in Weisenheim am Berg lebt und sich seit Jahrzehnten künstlerisch engagiert, hatte 2018 angeregt, dass in der Ortsgemeinde eine Skulptur aufgestellt werden soll. Er erinnerte