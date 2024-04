Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Was in dieser Saison in der Fußball-Bezirksliga noch keine Mannschaft geschafft hat, ist dem FV Freinsheim gelungen: Ein Sieg gegen den souveränen Tabellenführer Ludwigshafener SC. Dabei musste der FVF mit einem großen Handicap zurechtkommen.

Der Start verlief keineswegs optimal. „Die Nervosität war spürbar. Anfangs haben wir zu passiv agiert“, sagte Freinsheims Trainer Christian Schäfer. Das Resultat aus