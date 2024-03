„Illustration — Sprache ohne Worte“ ist ein Vortrag überschrieben, den der aus Bad Dürkheim stammende und mittlerweile schon lange in Berlin und Brandenburg lebende Illustrator Adrian Bauer am Donnerstag, 21. März, um 19 Uhr auf Einladung des Kunstvereins in der Burgkirche in Bad Dürkheim hält. Illustrationen und Infografiken sind wichtige Bestandteile in unserer immer komplexer werdenden Welt. Sie dienen dazu, komplizierte Sachverhalte aufs Wesentliche zu reduzieren und leicht verständlich zu erklären, generieren Aufmerksamkeit, schaffen Emotionen oder wecken sogar Kaufanreize und eröffnen neue Dimensionen, die mit Worten manchmal kaum erklärt werden können. Der vielfach ausgezeichnete Illustrator Adrian Bauer will sich in diesem Vortrag dem Kern der Illustration nähern, indem er in ihr nicht nur den Akt der Visualisierung beschreibt, sondern auch die Aufgabe der Erzählung oder der Wissensvermittlung. Er will dabei sehr persönliche Einblicke in seine Arbeiten und deren Entstehungsprozesse gewähren und sich einem speziellen Themengebiet, der Kartenillustration, widmen. Abschließend wird er die exklusiv für den Kunstverein Bad Dürkheim gestaltete Jahresbeigabe 2024 vorstellen. Bauer studierte bis 2013 Illustration an der Universität der Künste in Berlin und an der University of the West of England in Bristol. Einer seiner ersten großen Aufträge war eine illustrative Posterserie über das Leben in Berlin und Brandenburg für die Berliner Volksbank. Inzwischen hat er Kunden von Adobe und Audi bis zur „Wirtschaftswoche“ und Würth und etliche renommierte Preise erhalten wie zuletzt 2023 den Applied Arts Illustration Award. Es besteht an dem Abend die Möglichkeit, limitierte Siebdrucke, Risographien, Fineartprints und Postkarten vor Ort zu erwerben. Eintritt: 12 Euro.