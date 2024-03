Ein Yorkshire-Terrier ist bei einem Unfall am Mittwochmorgen in Kallstadt verendet. Wie die Polizei gestern Abend mitteilte, wurde ein 71-Jähriger um 9.30 Uhr beim Spaziergang mit seinem Hund am Friedhof von einem schwarzen Mitsubishi überholt. Dabei überfuhr das Auto den Hund. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne seine Personalien zu nennen. Aufgrund der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls und bittet um Hinweise zu dem schwarzen Mitsubishi und dessen Fahrzeugführer unter der Rufnummer 06322 9630 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Die Tierrechtsorganisation PETA war durch Medienberichte auf den Vorfall aufmerksam geworden und hat für Hinweise auf den Fahrzeugführer eine Belohnung von 1000 Euro ausgesetzt.