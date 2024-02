Der Seebacher Ortsbeirat hat sich einmütig für den Bau eines Regenrückhaltebeckens ausgesprochen. Das sagte Ortsvorsteher Günter Eymael nach der Sitzung am Donnerstag im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Allerdings habe das Gremium eine Ergänzung vorgeschlagen, nämlich dass mit den Grundstückseigentümern einvernehmliche Lösungen gefunden und Enteignungen grundsätzlich vermieden werden sollten. Laut Eymael haben sich die ersten der insgesamt etwa 20 Eigentümer zum Verkauf an die Stadtverwaltung bereit erklärt. In der Nähe des Seebacher Parkplatzes am Dammweg ist ein Regenrückhaltebecken mit einem Fassungsvermögen von acht Millionen Liter Wasser geplant. Zur Ortsbeiratssitzung waren laut Eymael 20 Besucherinnen und Besucher gekommen, um sich über das Thema zu informieren. Der Tenor sei positiv. „Es muss besser werden, als es jetzt ist“, fasste der Ortsvorsteher die Stimmung zusammen. Zwar käme das Becken dem gesamten südlichen Stadtgebiet zugute, doch auch entlang der Seebacher Straße hätten die Anlieger bei Starkregen Probleme mit den Wassermassen. „Die Starkregenereignisse nehmen in den kommenden Jahren eher zu. Wenn der Starkregen 2021 über Seebach niedergegangen wäre, hätten wir hier eine kleine Katastrophe erlebt“, sagt Eymael.