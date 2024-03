Die Herxheimer leiden unter den Sperrungen der L522 in Richtung Weisenheim am Berg und der K2 zwischen Freinsheim und Dackenheim. Denn die Umleitungsstrecken führten nun zusätzliche Auto-, Lkw- und Motorradfahrer durch ihre Gemeinde. „Wir haben dadurch doppelt so viel Durchgangsverkehr“, erklärt Ortsbürgermeister Georg Welker (IGH).

Über dieses Thema hätten die Herxheimer Ratsmitglieder in der jüngsten Sitzung diskutiert. Nur: „Lösungen haben wir selbstverständlich auch nicht“, räumt er ein. Ein Teil des Problems sei außerdem, dass diese Sperrungen schon jetzt ausgewiesen seien. „Die Bauarbeiten soll ja erst im Oktober beginnen“, verdeutlicht er den Herxheimer Unmut.