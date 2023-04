Die Friedelsheimer Hauptstraße ist ab Montag, 24. April, bis Freitag, 1. September, gesperrt. Grund sind Sanierungsarbeiten an den Wasser- und Gasleitungen. Betroffen vom ersten Bauabschnitt ist der Bereich Hauptstraße 35 bis 45. Im zweiten Bauabschnitt, der laut Verwaltung von 23. Oktober bis 17. Dezember vorgesehen ist, wird die Hauptstraße 4 bis 35 von den Bauarbeiten betroffen sein. „Den Anliegern wird es ermöglicht, an ihre Grundstücke zu gelangen“, schreibt die Verwaltung auf ihrer Homepage. Laut Bürgermeister Peter Fleischer (FWG) ermöglichen Stahlplatten in Absprache mit den Arbeitern vor Ort, insbesondere für gewerbliche Anwohner, die Zufahrt zu den Grundstücken während der Baumaßnahme. Die mehrwöchige Pause zwischen den beiden Bauabschnitten im Herbst geht auf eine Initiative der Winzer zurück, damit diese in der Hauptzeit der Lese ungehindert zu ihren Höfen gelangen können. Laut Fachbereich Bürgerdienste der Verbandsgemeinde wird eine Umleitung ausgeschildert, diese ist laut Fleischer allerdings nur überörtlich möglich. Wer beispielsweise nach Wachenheim will, muss über Niederkirchen fahren. Von der Sperrung in Friedelsheim sind auch Busumleitungen der Palatina Bus GmbH betroffen. So entfallen für die Linie 483 die Haltestellen Wachenheim-Bahnhof und Friedelsheim-Beck. Die Umleitung erfolgt ab der Haltestelle Friedelsheim-Winzergenossenschaft zum Bahnhof in Deidesheim, um den Umstieg auf die S-Bahn zu ermöglichen. Für die Linie 574 nach Haßloch entfallen die Haltestellen Wachenheim-Bahnhof und Forst-Sportplatz sowie Waage.