Bei Teil vier der Pfalzmeisterschaften starteten Athleten des LTV Bad Dürkheim in ihrer jeweiligen Altersklasse beim Hürdensprint und im Speerwurf und Kugelstoßen – mit Erfolg, wie Coach Christian Heilmann mitteilt.

Hector Rett (M13), der in der Vorwoche bei den Hürden stürzte, ging mit Vereinskamerad Justus Zierke an den Start. „Wer von beiden aufgeregter war, war schwer zu sagen, da es für Justus das erste Hürdenrennen überhaupt war“, verrät Heilmann. Beide absolvierten das Rennen fehlerfrei. Rett sicherte sich mit sehr schnellen 9,50 Sekunden den Pfalzmeistertitel im 60 Meter Hürdensprint. Zierke wurde in 10,72 Sekunden Fünfter.

Den zweiten Titel innerhalb 24 Stunden ersprintete Maren Franke, die in der Altersklasse U20 konkurrenzlos startete und deshalb bei den Frauen mitlief. Hier konnte sie bis zur dritten Hürde das Tempo der Frauen mitgehen und musste erst zum Schluss abreisen lassen. 15,82 Sekunden bedeuteten „ein klasse Resultat und einen weiteren Titel in ihrer Sammlung“, so Heilmann. Bastian Daum (MJU18) fehlten nach einem überstandenen Magen-Darm-Infekt bei der Premiere der 110-Meter-Hürden gegen Ende einige Körner. Er wurde in 16,32 Sekunden Dritter.

Ein kleines Aufgebot stellte der LTV bei den Pfalz-Wurfmeisterschaften. Lea Karasu (WJU18) und Maren Franke (WJU20) gingen an den Start – beide aber erfolgreich. Karasu steigerte sich im Speerwurf auf sehr gute 28,64 Meter und belegte den zweiten Platz. Maren gewann im Kugelstoß mit 10,78 Metern. Sie freute sich über den Sieg, war aber unzufrieden mit der Weite. Zwar fehlten nur Zentimeter zur Bestleistung, jedoch sollte die elf vor dem Komma stehen. „Kommende Woche bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften ist das möglich“, versichert Heilmann.