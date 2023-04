Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Blickpunkt: Ein Hamburger Start-up will Luffa-Gurken als nachhaltigen Spülschwamm-Ersatz in unseren Küchen etablieren. Dazu braucht es aber erst mal welche, die nicht in Asien angebaut werden. Weil’s in der Pfalz so schön warm ist, testen nun elf Weingüter, ob sich hier Luffa unter freiem Himmel züchten lassen. Wie läuft das Experiment?

Gegründet wurde „The Closest Loop“ im Jahr 2020 von Leonie Eißele und Niklas Heinzerling, beide 31 Jahre alt. „Das war eigentlich eher aus dem privaten Bedarf heraus“, erklärt Eißele. denn die gebürtige Esslingerin hat ihren Bachelor-Abschluss in Kommunikationswissenschaften gemacht und im Master Nachhaltigkeitsmanagement in Hamburg studiert. „Dadurch habe ich auch meinen Alltag immer nachhaltiger gestaltet und festgestellt, dass das mit Plastikspülschwämmen kaum möglich ist. Sie sind schlecht zu waschen, gehen schnell kaputt“, erzählt die Wahlhamburgerin. Durch Abrieb beim Spülen gelange auch Mikroplastik in den Wasserkreislauf.

„Dass muss auch regionaler gehen“

Auf der Suche nach Alternativen kam die Luffa-Gurke für Heinzerling, der sich zuvor als Filmemacher selbstständig gemacht hat, und Eißele, die noch bei einem Startup – Accelerator – einer Art Unternehmen zur Start-up-Förderung – arbeitet. Die Pflanze gehört zu den Kürbisgewächsen. Ihre reifen Früchte entwickeln eine schwammartige Faserstruktur, die als Naturprodukt auf dem Kompost entsorgt werden kann. „Dann haben wir festgestellt: Die kommen fast immer aus Asien, zum Teil so supergünstig, dass man sich schon fragt, ob da in den Lieferketten alles mit rechten Dingen zugeht“, berichtet Eißele von den Anfängen. „Wir waren uns einig, dass das auch regionaler gehen muss“, sagt Heinzerling.