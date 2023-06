Die Grünen in Weisenheim am Berg haben in einer Sitzung des Gemeinderats gefordert, dass an allen Stellen im Ort, an denen ein Radweg eine Straße kreuzt, ein unterbrochener Radstreifen und das Symbol eines Fahrrads auf die Straße gemalt werden sollen. Ebenso auf Wirtschaftswegen, die von Landwirten und Radfahrern genutzt werden.

Die Sicherheit der Radfahrer werde so erhöht, lautete die Begründung für den Antrag. Die Mehrheit der Ratsmitglieder entschied, dass geprüft werden soll, wo diese Markierungen sinnvoll sind und diese dann an den entsprechenden Stellen aufgemalt werden.