Nach Bockenheim hat Inexio nach eigenen Angaben den geförderten Glasfaser-Ausbau in drei weiteren Orten des Landkreises beendet.

So seien die Arbeiten in Laumersheim, Wattenheim und Gerolsheim abgeschlossen, teilte Sprecher Thomas Schommer mit. Außerdem gebe es Fortschritte in zwei weiteren Gemeinden: „In Ebertsheim und Kindenheim werden im Laufe des Aprils nun auch alle Kunden, die einen aktiven Vertrag abgeschlossen haben, auf den Glasfaseranschluss zugreifen können“, teilte Schommer mit. In Dirmstein soll dies bis Pfingsten möglich sein.

Ursprünglich stand auch Meckenheim auf der Liste mit Orten, die Ende März fertig ausgebaut und ans Glaserfasernetz angeschlossen sein sollten. Dies ist jetzt nicht mehr der Fall. „Wir gehen davon aus, dass es bis Pfingsten klappt“, sagte Schommer dazu.

Mit diesen ausgebauten Glasfasernetzen erfüllt das Kommunikationsunternehmen aus seiner Sicht die Vereinbarung mit dem Landkreis Bad Dürkheim, nach der bis zum 31. März die Arbeiten in mindestens einem weiteren Ort abgeschlossen sein sollen, damit Fördergelder fließen. Außerdem ist in der Vereinbarung festgesetzt, dass der Ausbau bis zum 30. September 2024 fertig gestellt muss.

„Nach und nach werden wir in den nächsten Monaten die verbleibenden Orte und die Kunden ans Netz nehmen und die Anschlüsse aktivieren“, erklärt Nico Wolter, Bereichsleiter Bau bei Deutsche Glasfaser. Mit den Baupartnern und dem Fachreferat des Landkreises sei man zuversichtlich, bis Ende des Sommers das Projekt abzuschließen zu können. Der 2019 gestartete Ausbau von über 9000 Privathaushalten und mehr als 300 Gewerbebetrieben wird mit knapp 50 Millionen Euro gefördert.