Die Polizeiinspektion Bad Dürkheim hat bei Geschwindigkeitskontrollen am Mittwoch in Erpolzheim und Friedelsheim elf Verstöße festgestellt. Laut Polizeibericht waren in der Erpolzheimer Bahnhofstraße zwischen 9.45 Uhr und 11.15 Uhr fünf Fahrer zu schnell unterwegs, die höchste Geschwindigkeit, die bei Tempo 30 gemessen wurde, lag bei 44 Stundenkilometern. In Friedelsheim in der Bahnhofstraße wurde in der Zeit von 11.45 Uhr bis 13.15 Uhr kontrolliert. Die Höchstgeschwindigkeit betrug 70 Kilometer pro Stunde in der 50er-Zone.