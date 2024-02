Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Rhapsody in Blue von George Gershwin ist kein Gitarrenstück. Doch Martin Müller, Kurator des Gitarrenfestivals in Weisenheim am Berg, hat das Stück für Gitarre arrangiert und zum Jubiläum präsentiert. Klassische Gitarrenmusik gab es mit Ema Kapor, die einen Überraschungsgast mitbrachte.

Das berühmte Glissando der Klarinette, mit der die Rhapsody in Blue beginnt, lässt sich so auf der Gitarre nicht spielen. Und tatsächlich war der Anfang ursprünglich