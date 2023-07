Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

B-Klassist FV Freinsheim II spielt die beste Saison aller Zeit. Trainer Tobias Haffke erklärt, warum der Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Hälfte so groß ausfällt. Und er nennt einen Schwerpunkt für die kommende Runde.

Der FV Freinsheim II hat in der abgelaufenen Saison der Fußball-B-Klasse Rhein-Pfalz Nord die erfolgreichste Runde in der Geschichte des Reserveteams gespielt. Am Ende reichte es mit 52