In der kommenden Saison werden die Spielklassen von der Verbandsliga bis zu den A-Klassen in zwei Staffeln geteilt. Diese haben eine Maximalgröße von zehn Mannschaften. Vorgesehen ist, eine Vor- und eine Rückrunde zu spielen. Der Gewinner des Duells der beiden Gruppensieger ist Meister und Aufsteiger, der Verlierer bestreitet Relegationsspiele.

Nehmen wir als Beispiel die Bezirksliga. Die umfasst in der Saison 2020/21 insgesamt 20 Mannschaften, weil es keine Absteiger gab, dafür aber jeweils zwei Teams aus den A-Klassen Rhein-Pfalz, Rhein-Mittelhaardt und Südpfalz aufgestiegen sind. Nicht mehr dabei sind der SV Südwest Ludwigshafen und FSV Schifferstadt, die den Sprung in die Landesliga Ost geschafft haben. Andere Klassen haben eine Größe von 17 oder 18 Mannschaften.

Spielplan wird noch erstellt

„Unser Problem ist, dass wir nicht wissen, wann die Saison beginnen kann“, sagen Bezirksliga-Klassenleiter Klaus Karl (Weingarten), der auch Vorsitzender des Fußballkreises Rhein-Mittelhaardt ist, und Bernd Schäfer (Freinsheim), der Leiter der A-Klasse Rhein-Pfalz, unisono. Erst wenn es einen verbindlichen Termin für den Rundenauftakt gebe, könne man einen Spielplan erstellen. Ist dies erfolgt, können bei der Sitzung der Vereinsvertreter die exakten Terminierungen der Partien vorgenommen werden. „Es wird nach geografischen Gesichtspunkten geteilt“, erklärt Karl. Zwar ist die Staffeleinteilung noch nicht endgültig festgelegt worden, aber es deutet vieles darauf hin, dass die Aufsteiger Rot-Weiss Seebach, SV Weisenheim und FV Freinsheim mit BSC Oppau, ASV Maxdorf, Ludwigshafener SC, ESV Ludwigshafen, FG 08 Mutterstadt, SC Bobenheim-Roxheim und VfR Frankenthal die Nordgruppe bilden. Das bedeutet pro Klub nur 18 statt 38 Partien, die bei einer ungeteilten Liga zu bewältigen wären.

In den Sternen steht jedoch nicht nur der Termin für den Saisonbeginn, auch beim Thema Zuschauer ist noch vieles unklar. „Getrennte Zu- und Abgänge, namentliche Erfassung, Toilettenhäuschen einzeln betreten – ich weiß nicht, ob alle Vereine diese Auflagen erfüllen können“, sagt Peter Schakewitsch (Carlsberg), der Vorsitzende des Fußballkreises Rhein-Pfalz und Leiter der Landesliga Ost. Nach wie vor gelten zudem Hygiene- und Abstandsregeln. Die weit verbreitete Meinung, dass man Zuschauer im Amateurbereich problemlos mit dem nötigen Abstand platzieren kann, ist ein Irrglaube. Gerade mit Staffeleinteilungen nach geografischen Gegebenheiten gibt es jede Menge Derbys. Da dürften – besonders in der Südpfalz - mehrere Hundert Zuschauer keine Seltenheit sein, was auf engen Plätzen problematisch werden könnte. „Für mich ist es undenkbar, ohne Zuschauer zu spielen. Die Eintrittsgelder und der Erlös aus dem Verkauf von Getränken und Speisen sind für die Vereine elementar“, betont Schäfer.

Zahl der Absteiger modifiziert

Der Südwestdeutsche Fußballverband (SWFV) hat die Zahl der Absteiger etwas modifiziert. Demnach steigen aus einer Liga mit 16 Teams bis zu vier Mannschaften ab. Bei 17 bis 19 Klubs sind es maximal fünf und bei 20 und mehr Mannschaften müssen höchsten sechs Mannschaften eine Liga tiefer. Ziel ist es, möglichst schnell wieder auf die Regelzahl 16 zu kommen. Das kann unter Umständen recht lange dauern, weil ja auch in der übergeordneten Klasse abgebaut werden muss und es mehr Absteiger geben wird. Die Bezirksligisten tun gut daran, sich auf sechs Absteiger einzustellen. Somit bietet erst Platz sieben in jeder Staffel die Gewissheit, auch künftig Bezirksligist zu sein.

Weniger Spiele

Die Teilung der Bezirksliga wird von den Trainern der drei Aufsteiger aus der Region positiv gesehen. „Eine sehr gute Lösung. Damit nimmt sich der Verband selbst etwas Druck, weil es nur 18 Spiele sind. Das ist angesichts der Ungewissheit, wann es weitergeht, absolut in Ordnung“, sagt Sebastian Dumont, der Coach des SV Weisenheim. Die Liga sei attraktiv und wenn die Einteilung so erfolgt, wie es vorgesehen ist, gebe es viele interessante Duelle gegen starke Mannschaften quasi vor der Haustür und keine weiten Reisen. „Ich bin sehr gespannt, wie wir uns verkaufen, und ob unser Niveau ausreicht, in der Liga zu bleiben“, erklärt Dumont.

Ähnlich sieht es sein Kollege Roland Beck von Rot-Weiss Seebach: „Ich würde zwar lieber gegen alle Teams spielen, weil es da mehr Abwechslung gibt, aber bei zwei Zehnergruppen ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass die Runde zu Ende gespielt werden kann. Eine eingleisige Liga ist nicht durchführbar.“ Der Coach ist froh, wenn der Ball überhaupt wieder rollen kann. Dass es in der Bezirksliga vermutlich sechs Absteiger gibt – je drei pro Staffel – erfordere hohe Aufmerksamkeit von Beginn an. „Da kann man sich kaum einen Ausrutscher erlauben. Das müssen wir verinnerlichen, ebenso wie die Tatsache, dass die Bezirksliga eine andere Hausnummer ist“, weiß der Coach.

Christian Schäfer vermisst Planungssicherheit

Wie Beck vermisst auch Christian Schäfer, der Trainer des FV Freinsheim, eine Planungssicherheit. „Das Schwierigste ist, nicht zu wissen, wann es losgeht“, sagt Schäfer. Die Zusammensetzung der Staffel sei prima, weil die Gegner zugkräftig und die Spiele reizvoll seien. „Wenn wir wieder spielen, dann müssen aber auch die Zuschauer dabei sein. Der Fußball lebt von Emotionen und Derbys haben ein besonderes Flair“, verdeutlicht der Übungsleiter. Die kleinen Ligen hätten den Vorteil, dass man flexibel sein könne und ein Puffer für Unvorhergesehenes habe. „Gut wäre, wenn wir mindestens eine Pokalrunde vor dem Punktspielstart absolvieren könnten“, unterstreicht Schäfer. Da der SWFV erklärt hat, dass er den Vereinen eine mindestens vierwöchige Vorbereitungszeit einräumt, dürfte der Rahmenterminplan nicht mal ansatzweise einzuhalten sein. Und wenn vielleicht erst ab Oktober oder gar noch später gespielt werden kann, sind kleine Staffeln ein Segen. „Sie haben auch den Vorteil, dass es nur im Notfall englische Wochen geben wird. Statt Testspiele könnten man auch zum Beispiel eine oder zwei Kreispokalrunden vor den Rundenbeginn legen“, stützt Klaus die Ansicht Schäfers. Sollte 2020 gar nicht mehr gespielt werden können, ist eine Verkleinerung der Staffeln nicht auszuschließen. Aber daran mag keiner denken.

Hainfeld ist nicht mehr dabei

Geteilt werden dürften auch die B-Klassen Rhein-Mittelhaardt West und Ost. Wobei es in der West-Staffel aufgrund der geografischen Randlage wohl sicher sein dürfte, dass TuS Wachenheim, TuS Friedelsheim, Rot-Weiss Seebach II sowie die Aufsteiger FC Leistadt und TV Ellerstadt in dieselbe Gruppe eingegliedert werden. Nicht mehr dabei ist laut Karl der VfL Hainfeld, der sich der Spielgemeinschaft Edesheim/Roschbach anschließt. Seinen Platz nimmt der TSV Königsbach ein, der auf sein Startrecht in der A-Klasse verzichtet hat. Über die Zusammensetzung der Staffeln der B-Klasse Rhein-Pfalz Nord mit FV Freinsheim II und SV Weisenheim II wurde noch nichts bekannt. In der Oberliga ist nach der Vorrunde eine Art Play-off-Runde geplant. Das ist in den unteren Klassen klugerweise nicht vorgesehen.