Die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Freinsheim helfen nicht nur nach den Unwettern im Ahrtal, sie haben der Löschgruppe Kreuzberg der Feuerwehr Altenahr auch ein Mannschaftstransport-Fahrzeug geschenkt.

Ein Mannschaftstransport-Fahrzeug, das die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Freinsheim nicht mehr benötigte, hat Verbandsbürgermeister Jürgen Oberholz der zur Feuerwehr Altenahr gehörenden Löschgruppe Kreuzberg geschenkt. Die Löschgruppe hatte bis zu den massiven Unwettern in der vorletzten Woche ein Tragkraftspritzen-Fahrzeug. Das sei bei den Unwettern so stark beschädigt worden, dass es nicht mehr einsatzfähig ist, berichtet Bodo Wenngatz, Pressesprecher der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Freinsheim. Das hatten Aktive der Feuerwehren der Verbandsgemeinde und aus Bad Dürkheim erfahren, als sie von Dienstag bis Donnerstag vergangener Woche im Ahrtal geholfen hatten. Nicht nur das einzige Fahrzeug der Kreuzberger Löschgruppe sei kaputt, auch die gesamte Ausrüstung sei zerstört und das Gerätehaus stark beschädigt.

Oberholz, der selbst begeisterter Feuerwehrmann ist, und weitere Feuerwehrleute überlegten, wie sie ihren Kameraden aus Kreuzberg helfen können. Dabei sei die Idee entstanden, das Mannschaftstransport-Fahrzeug, das eigentlich versteigert werden sollte, der Kreuzberger Löschgruppe zu schenken. Oberholz habe Kontakt zu den Beigeordneten der Verbandsgemeinde Freinsheim und den Fraktionsvorsitzenden der im Verbandsgemeinderat vertretenen politischen Gruppierungen aufgenommen und alle hätten dem Vorschlag sofort zugestimmt.

„Die Freude war riesig“

Wie Wenngatz berichtet, starteten am vergangenen Freitag um 17 Uhr Aktive der Freinsheimer Feuerwehr am Gerätehaus in Richtung Kreuzberg. Gegen 20 Uhr habe Oberholz Anke Hupperich, Ortsvorsteherin von Kreuzberg, und Rudolf Schneider, Wehrführer der Löschgruppe Kreuzberg, das Mannschaftstransport-Fahrzeug übergeben. „Die Freude darüber war riesig“, sagt Wenngatz.