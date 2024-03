Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Krankenhäuser in der Region sind zuletzt an ihre Kapazitätsgrenzen gestoßen: Ende Januar mussten im Grünstadter Kreiskrankenhaus Patienten abgewiesen werden, andere Pfälzer Hospitäler berichteten außerdem nach Kürzungen der Öffnungszeiten in den Bereitschaftspraxen von überfüllten Notaufnahmen. Doch wie ist die Lage in Bad Dürkheim?

Waren auch am Evangelischen Krankenhaus in Bad Dürkheim Engpässe bei der Versorgung von Patienten zu spüren?

„Auch unser Krankenhaus